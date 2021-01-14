Махачкала, , 12:11 — REGNUM В Дагестане назначен временно исполняющий обязанности главы управления казначейства. Новым назначенцем стал Исрапил Тинамагомедов, стаж которого в этом ведомстве составляет пять лет, пишет «Молодежь Дагестана».

Напомним, ранее был отправлен в отставку бывший глава управления Федерального казначейства РФ по Дагестану Сайгидгусейн Магомедов, который проработал в этой должности более 20 лет и перешел на службу в Юго-Западный банк ПАО Сбербанк заместителем председателя.

Об Исрапиле Тинамагомедове известно, что ему 54 года. Он уроженец Тляратинского района, выпускник Ростовского института народного хозяйства, в котором в 1991 году получил диплом по специальности «ревизия и контроль».

Отметим, что официальной информации о назначениии главы казначейства на сайте главы республики пока нет.

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