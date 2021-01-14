Москва, , 12:06 — REGNUM Бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень начал знакомство с материалами уголовного дела, возбуждённого ранее следственными органами в отношении него. Сегодня, 14 января, Басманный суд Москвы продлил в отношении Меня меру пресечения — запрет определенных действий — до 28 февраля.

Как сообщил адвокат Меня Мурад Мусаев, следственные действия по уголовному делу завершены, фигурант вместе с защитой в настоящее время знакомится с материалами.

«Незадолго до избрания меры пресечения Мень заразился коронавирусом. Многие следственные действия были проведены без него. Сейчас следственные действия завершены. Мы с подзащитным начали ознакомление с материалами уголовного дела», — цитирует Мусаева ТАСС. Адвокат объяснил, что именно из-за COVID-19 Мень не смог дать следствию показания.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор Ивановской области, экс-глава Минстроя России и аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень стал фигурантом уголовного дела в ноябре 2020 года. Его обвиняют в хищении 700 млн рублей.