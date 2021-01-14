Париж, , 12:04 — REGNUM Административный суд Парижа рассмотрит дело о «неспособности бороться с глобальным потеплением», в котором четыре неправительственных экологических организации обвиняют государственные органы Франции.

Как сообщает Le Figaro, в четверг, 14 января, суд приступит к рассмотрению «дела века», как его называют 2 миллиона граждан Франции, подписавших петицию, разработанную экологическими организациями Notre Affaire à tous, Greenpeace France, Fondation Nicolas Hulot и Oxfam France, о привлечении государства к ответственности за недостаточные усилия по борьбе с изменением климата.

«Если мы выиграем дело века, это будет историческое решение для борцов за экологическую справедливость во Франции», — заявила координатор организации Notre Affaire à tous Сесилия Ринодо.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря представители французской метеорологической службы сообщили, что 2020-й стал самым теплым в истории Франции со средней температурой 14 °C.

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