Стокгольм, , 12:05 — REGNUM Лишь несколько региональных административных советов в Швеции организовали проверки, чтобы убедиться в соблюдении нового закона о пандемии, недавно одобренного Риксдагом. Об этом сообщает новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что закон о пандемии вступил в силу 10 января и возложил на региональные административные советы обязанность проверять магазины и спортивные залы на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно новым правилам, владельцы магазинов, спортзалов, торговых центров должны рассчитать максимальное количество покупателей, которые могут находиться в помещении одновременно. Норматив должен быть четко прописан в письменной форме. Местные чиновники должны также убедиться, что торговые площади спроектированы таким образом, чтобы посетители могли сохранять социальную дистанцию.

Журналисты Sveriges Radio связались с представителями 15 местных администраций, чтобы узнать о контроле за исполнением закона о пандемии. Однако проверки начали осуществляться только в четырех регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Швеции продлили ограничения на продажу алкоголя из-за пандемии

Читайте развитие сюжета: В Швеции назвали объемы поставок вакцин от COVID-19 в страну