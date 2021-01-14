Москва, , 11:48 — REGNUM Импичмент президента США Дональда Трампа — это, по сути, символический акт, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Конгресс США — открытое для посещения граждан учреждение. Я сам посещал это здание и присутствовал на рабочей сессии конгрессменов. Случившиеся беспорядки, конечно, нужно было заранее вычислить и предотвратить.

Импичмента не будет. Вряд ли высшие институты власти США будут и далее раскачивать ситуацию. Решение теперь за Сенатом, который ждет инаугурации Джо Байдена.

Но вряд ли будет Сенат проводить слушания после ухода с должности президента США Дональда Трампа.

Конгресс является двухпалатным, состоящим из Сената и палаты представителей. Пока еще действующий президент установил рекорд, получив две черные метки за время работы президентом.

Ситуация в политике не отражается напрямую на финансовых рынках США, а ведь именно от них зависит самочувствие всей мировой финансовой системы.

IT-гиганты США, включая Twitter и Facebook, несут потери в капитализации после закрытия аккаунтов Трампа. Они теряют от 3% до 8% от рыночной стоимости, однако могут восстановить потери уже к концу первого полугодия 2021 года», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Конгресс США, в рамках первого чтения, проголосовал большинством за объявление президенту США Дональду Трампу импичмента.

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