Москва,
14 января 2021, 11:48 — REGNUM Импичмент президента США Дональда Трампа — это, по сути, символический акт, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
«Конгресс США — открытое для посещения граждан учреждение. Я сам посещал это здание и присутствовал на рабочей сессии конгрессменов. Случившиеся беспорядки, конечно, нужно было заранее вычислить и предотвратить.
Импичмента не будет. Вряд ли высшие институты власти США будут и далее раскачивать ситуацию. Решение теперь за Сенатом, который ждет инаугурации Джо Байдена.
Но вряд ли будет Сенат проводить слушания после ухода с должности президента США Дональда Трампа.
Конгресс является двухпалатным, состоящим из Сената и палаты представителей. Пока еще действующий президент установил рекорд, получив две черные метки за время работы президентом.
Ситуация в политике не отражается напрямую на финансовых рынках США, а ведь именно от них зависит самочувствие всей мировой финансовой системы.
IT-гиганты США, включая Twitter и Facebook, несут потери в капитализации после закрытия аккаунтов Трампа. Они теряют от 3% до 8% от рыночной стоимости, однако могут восстановить потери уже к концу первого полугодия 2021 года», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Конгресс США, в рамках первого чтения, проголосовал большинством за объявление президенту США Дональду Трампу импичмента.
Читайте также: Конгресс США призвал вице-президента отстранить Трампа от власти