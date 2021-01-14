Стокгольм, 14 января 2021, 11:51 — REGNUM В разгар политической турбулентности в Вашингтоне посол Соединенных Штатов Америки в Королевстве Швеция Кен Ховери сообщил в соцсети Twitter о своем уходе в отставку. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
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Как отмечают шведские журналисты, посол покидает свой пост после исторически долгого периода отсутствия посла США в Швеции. Даже во время войны во Вьетнаме в конце 1960-х и 1970-х годах посольское кресло в Стокгольме не пустовало так долго.
Кен Ховери был назначен представителем США в Швеции и вступил в должность в сентябре 2019 года.
«Быть послом в Швеции было честью всей моей жизни», — написал дипломат в Twitter.
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