Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Имя 45-го президента США Дональда Трампа навсегда вписано в учебники истории. Ранее ни одному президенту Палата представителей не выносила импичмента дважды. Трампа также будут помнить как президента, «причастного к штурму» здания Конгресса, закончившегося кровопролитием. Об этом в своей авторской статье сообщил корреспондент SVT в США Стефан Осберг.

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«Фотографии с заседания сегодняшнего Конгресса показывают наглядную картину четырех хаотических лет с Дональдом Трампом во главе. Войска Национальной гвардии выстроились возле и внутри величественных зданий, вооруженные люди патрулируют периметр, чтобы защитить выборных должностных лиц. А те, кто определял политическое наследие Трампа, сами стали свидетелями и жертвами атак на американскую демократию», — отметил он.

«Несколько членов Палаты представителей обвинили его в организации нападения на собственное правительство, в подстрекательстве своих сторонников к бунту. Дебаты в Палате представителей приобрели эмоциональный и ожесточенный характер. 232 члена Палаты проголосовали за проведение судебного процесса над президентом (четверо воздержались). Десять республиканцев, решивших привлечь к суду своего товарища по партии, заявили о потере доверия к президенту», — написал Осберг.

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