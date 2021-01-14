Нур-Султан, , 11:40 — REGNUM Комментируя итоги недавних выборов в Мажилис (парламент) Казахстана, Синьхуа 13 января отмечает 9% голосов, полученных Народной партией республики (Коммунистической Народной партией), информируя читателей, что представителей в парламентскую фракцию КНП численностью в десять депутатов избрал состоявшийся в Нур-Султане XVII внеочередной партийный съезд.

Подводя итоги выборов и участия в них коммунистов, как сообщается, лидер КНП Айкын Конуров обратил внимание на легитимность прошедших выборов и их признание международным сообществом.

КНП в ходе голосования заняла третье место после правящей партии «Нур Отан», набравшей 71% голосов и получившей 76 мандатов, а также Демократической партии «Ак Жол», у которой 11% голосов и 12 мандатов. Остальные участники выборов не преодолели 7%-ный барьер и не смогли провести в парламент своих представителей.