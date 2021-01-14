Джакарта, , 11:38 — REGNUM Продолжая турне по странам АТР, глава МИД КНР Ван И посетил Джакарту и провел встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо. Об этом 13 января сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в ходе переговоров стороны уделили особое внимание твердому отстаиванию принципа многосторонности в международных подходах и защиты международной справедливости.

Охарактеризовав Китай и Индонезию как две крупнейшие страны с развивающимися экономиками, Ван И отметил, что их отношения носят стратегический характер, что связано с их активным противодействием распространению эпидемии коронавируса, совместным участием в инициативе «Пояса и пути» и ее сопряжением с индонезийской концепцией «Глобальной морской опоры». Особое внимание китайский министр уделил ведущей роли Индонезии в АСЕАН, отметив, что в текущем году исполняется 30 лет двустороннему диалогу Китая с этим международным объединением.

Дж. Видодо, поблагодарив Китай за помощь и поддержку в борьбе с эпидемией, сообщил, что первая партия вакцины китайского производства уже прибыла в Индонезию. Он также подчеркнул важность совместных инфраструктурных проектов двух стран, таких, как высокоскоростная железная дорога Джакарта — Бандунг. Индонезийский лидер выразил надежду на динамичное развитие всесторонних отношений с КНР, а также на укрепление культурных и гуманитарных обменов. Особое внимание стороны уделили подержанию мира и стабильности в регионе.