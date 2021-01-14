Киев, , 11:27 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в конце января 2021 года посетит Киев. Об этом сообщило 14 января издание «Европейская правда».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Сийярто хочет приехать, чтобы «помириться»:

"Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем», — рассказал он.

Украинский министр добавил, что Венгрия является «важным партнёром и близким соседом».

Как сообщается, встреча между министрами будет носить личный характер, и не будет проходить в формате заседаний официальных делегаций двух стран.

Напомним, ранее Кулеба назвал отношения Украины и Венгрии «американскими горками», а также заявил, что проблемы венгров, живущих в Закарпатье, сильно преувеличены.

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