Киев, 14 января 2021, 11:27 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в конце января 2021 года посетит Киев. Об этом сообщило 14 января издание «Европейская правда».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Сийярто хочет приехать, чтобы «помириться»:
Украинский министр добавил, что Венгрия является «важным партнёром и близким соседом».
Как сообщается, встреча между министрами будет носить личный характер, и не будет проходить в формате заседаний официальных делегаций двух стран.
Напомним, ранее Кулеба назвал отношения Украины и Венгрии «американскими горками», а также заявил, что проблемы венгров, живущих в Закарпатье, сильно преувеличены.
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