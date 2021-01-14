Барнаул, , 11:22 — REGNUM Похоронить идею ужесточения контроля за арендой жилья ещё на стадии обсуждения предложил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. По его словам, таким образом государство в очередной раз пытается решить бюджетные проблемы решить за счёт простых граждан, которым и так тяжело. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение Минстроя России он, в частности отметил:

«Я против этого предложения. Большинство людей не просто так сдают жильё «в серую» — для многих сейчас в нашей стране это не способ заработать сверхденьги, а способ выжить.

Бабушка, которая сдаёт комнату студентам — она что, от хорошей жизни это делает? Просто пенсия такова, что прожить на неё невозможно. Меня просто убивает желание наших властей все бюджетные проблемы решить за счёт простых граждан!

Естественно, что если это предложение пройдёт, арендодатели поднимут стоимость аренды, чтобы компенсировать свои затраты на уплату налогов. А это значит, что опять же пострадают простые люди, которые квартиры и комнаты арендуют, а не покупают не от хорошей жизни, а потому что денег у них на покупку нет.

В общем очень плохая и вредная инициатива — особенно в предвыборный год и особенно для «Единой России», депутатам от которой придётся ее поддерживать в Госдуме. Если конечно она до туда доберётся, в чем лично я очень сомневаюсь.

Ну и вызывает сомнения сама возможность реализации этой идеи — как они собираются отслеживать «серый» рынок аренды? Если по транзакциям на карточки, то замучаются что либо доказывать. Либо люди перейдут на наличный расчёт и там вообще никто ничего не увидит.

Если они хотят заставить полицейских или УК выявлять нелегальных арендаторов, то у тех никаких стимулов для этого нет. В общем, можно похоронить эту идею ещё на стадии обсуждения. Если конечно Правительство и «ЕР» не хотят получить очередную волну народного гнева».

Как уже сообщало ИА REGNUM, автором идеи ужесточить контроль за арендой жилья является Минстрой РФ. Ведомство предлагает ввести информационную систему учета договора найма жилья. Ее планируется объединить с системами ФНС, чтобы упростить процедуру начисления и сбора налогов.

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