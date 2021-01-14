Москва, , 11:20 — REGNUM Заявление действующего президента США Дональда Трампа, в котором он осудил насилие и призвал к примирению, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 14 января в социальной сети Facebook.

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»Эти клоуны в нижней палате могут хоть 10 раз объявлять импичмент — это ничего не значит! Просто они очень боятся Трампа. Поэтому они свой страх и показали», — написал Мехрибан М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Трамп стал одним из немногих лидеров США, который не окунул мир в кровопролитные войны. Они уверены, что он заслуживает не импичмента, а Нобелевской премии мира.

«Единственный президент США, который не воевал и войны не начинал. И вместо премии мира страна наградила его импичментом», — считает Ян А.

Нашлись и те, кто отозвался о фигуре Трампа с негативной стороны. Они посетовали на то, что если бы данный политик остался у власти ещё на четыре года, то это могло бы привести и вовсе к развалу американского государства.

«Уходит великий заборостроитель! Все будут по нём скучать) Ещё бы четыре года, и уже не Конгресс, а Белый дом народ брал бы приступом, а США распались на отдельные штаты — но не судьба», — поделился мнением Станислав Ц.

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что, несмотря на всю вакханалию, которая происходит в политической системе Соединённых Штатов, тем не менее многие до сих пор продолжают ставить эту страну в пример.

«Самое противное, что эту страну ставят всему миру в пример! Что там хорошего?!» — задаётся вопросом Виктория В.

Напомним, 14 января действующий президент США Дональд Трамп в своём обращении осудил «насилие и призвал к примирению» в стране, но никак не прокомментировал импичмент, за который проголосовала палата представителей.