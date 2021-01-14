Киев, , 11:10 — REGNUM В феврале 2021 года цена на газ для населения Украины будет на 70% выше, чем в 2020 году. Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский 14 января в эфире телеканала NewsOne.

Он рассказал, что даже с учётом возможного снижения цены на газ, о котором заявляют представители украинской власти, стоимость топлива для конечного потребителя всё равно будет выше, чем в прошлом году.

«Цены на газ для населения в феврале, даже если они (правительство — ИА REGNUM) примут это постановление…, в феврале 2021 года будут на 70% выше, чем в феврале 2020 года», — рассказал он.

Скаршевский рассказал, что существуют три документа, которые заставляют власти страны поднимать цены на газ, электроэнергию и тепло — это соглашение о евроассоциации, Третий энергетический пакет Евросоюза, который принят Украиной, и меморандум с МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины Олег Устенко рассказал, что с представителями Международного валютного фонда (МВФ) ведутся переговоры на тему снижения тарифов на услуги ЖКХ для населения Украины. МВФ должен одобрить это решение.

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