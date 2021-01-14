Москва, , 11:02 — REGNUM Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину подготовить решение о выделении регионам денег на лекарства от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства, ссылаясь на поручения по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, прошедшего 12 января.

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Проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда в 2021 году должен быть представлен в правительство РФ. Эти деньги пойдут российским регионам на приобретение лекарственных препаратов для пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях.

Поручение должно быть исполнено до 15 января 2021 года.