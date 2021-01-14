Париж, , 10:57 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рестораны, закрывшиеся в стране из-за пандемии коронавируса, откроются, «как только это будет возможно». Об этом в четверг, 14 января, сообщает Le Figaro.

Во время традиционного мероприятия, посвященного дегустации Пирога королей в резиденции президента Франции в Елисейском дворце, Макрон «похвалил прекрасный труд всех, кто занят в сфере кулинарии», но добавил, что «вирус будет существенно влиять на наши решения в ближайшие недели».

«2020-й был тяжелым годом для всех вас. Вам многое пришлось пережить», — резюмировал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января министр культуры Франции Розлин Башло заявила, что считает «безответственными» любые попытки назвать точную дату открытия культурных заведений в стране.

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