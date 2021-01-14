Москва, , 11:08 — REGNUM Уличные протесты, которые вспыхнули в Брюсселе из-за гибели в полицейском участке мужчины по имени Ибрагим, вызвали реакцию среди интернет-сообщества. Пользователи оставили свои комментарии 14 января в социальной сети Facebook.

«Скоро во всем мире начнётся жуть, главное Россию не трогайте, иначе всем конец!», — пишет Мария К.

Некоторые пользователи отметили, что уличные протесты на территории Европы стали уже обыденностью. Но, почему-то, европейские страны постоянно обвиняют в подавлении протестной массы кого угодно, но только не самих себя.

«Снова Европа демократически и свободно арестовывает протестующих», — написал Алексей С.

Часть комментаторов пришли к выводу, что виной всему стала миграционная политика стран Евросоюза. Они уверены, что бездумное принятие людей из других государств, с совершенно иными культурными особенностями, обязательно будут приводить к подобным столкновениям.

«Еще больше приглашайте мигрантов, не останавливайтесь! Уже в Бельгии 7 лет подряд имя Мухаммед на первом месте в стране при рождении ребёнка. В части страны уже только мигранты живут. В 1-м или 2-м поколении. Скоро будет Аль-арабия, а не европейская страна, недолго осталось, лет 5−7. За, что боролись на то и напоролись», — считает Андрей В.

Ряд пользователей даже предположили, что толерантная политика ЕС может привести к тому, что нарушителям порядка будут «целовать ботинки». Пользователи провели параллель с ситуацией в США и их погромами, которые проводят протестующие под лозунгом Black Lives Matter.

«Black Lives Matter перекинулся в ЕС. Скоро еврочиновники начнут целовать ботинки. Хотя в Брюсселе давно на тротуаре милостыню выпрашивают, а арабы бегают и жетоны по дешёвке на метро продают», — поделился Борис А.

Напомним, 13 января в Брюсселе вспыхнули протесты из-за гибели в полицейском участке мужчины по имени Ибрагим.