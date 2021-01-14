Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Бывший соперник демократа Джозефа Байдена по предвыборной гонке в США бизнесмен Эндрю Янг запустил кампанию по борьбе за кресло мэра Нью-Йорка. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политика.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

«Я поборюсь за должность мэра, потому что вижу, что наш город переживает кризис, и уверен, что могу помочь», — отметил Янг.

В период подготовки к выборам мэра, намеченным на ноябрь 2021 года, Янг сосредоточится на вопросах здравоохранения и экономики. Кроме того, бизнесмен пообещал запустить программу обеспечения населения безусловным базовым доходом. О ней он заявлял ранее в ходе своей президентской кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, президентская кампания демократа Янга, которую он прекратил в феврале 2020 года, основывалась на идее о выдаче каждому гражданину США ежемесячно по $1000 наличными. Деньги всем гражданам старше 18 лет платило бы правительство страны. В декабре Янг подал заявку на участие в выборах мэра Нью-Йорка.