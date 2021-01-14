Москва, , 10:35 — REGNUM Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Армения получит железнодорожное сообщение с Россией, а Азербайджан — прямой коридор в Нахичевань через армянскую территорию, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 14 января в социальной сети Facebook.

«Обычным людям нужны деньги, им нужна работа, это решение хорошо и для армян, и для азербайджанцев, война никому не выгодна, те, кто погибает в войнах, бедны. Региону нужен мир, войны и смерть должны прекратиться!», — считает Sami M.

Многие пользователи отметили, что железнодорожное сообщение стало скорее подарком для Армении со стороны России. Они считают, что Азербайджан пошёл на данное соглашение из любезности.

«Для Азербайджана вообще не стоял вопрос о транспортировке. Через Иран проезжали и в Турцию и Нахчивань. Это России нужно Армению кормить, а на самолётах дорого уже всё возить», — поделилась мнением Shehla S.

Нашлись и те, кто предположил, что коридор в Нахичевань через территорию Армении может стать опасным местом. Они считают, что раз конфликт между народами не закончен, то могут происходить различные инциденты.

«Это дорога будет вторым бермудским треугольником, где люди будут исчезать без вести. Ни одна сторона не доверяет другой», — написал Arpi K.

Отдельные пользователи сообщили о том, что считают Армению и Азербайджан не субъектами, а объектами политики Турции и России.

«Только в качестве этих двух сторон выступают далеко не Армения и Азербайджан», — подозревает Жанна Т.

Напомним, 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что Армения получит железнодорожное сообщение с Россией, а Азербайджан — прямой коридор в Нахичевань через армянскую территорию.