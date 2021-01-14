Варшава, , 10:02 — REGNUM 13 января представители либеральной оппозиционной «Гражданской коалиции» в Сенате Польши вынесли на обсуждение резолюцию, в которой осуждается захват Капитолия 6 января сторонниками Дональда Трампа. Однако представители правящей партии «Право и справедливость» выступили резко против инициативы. Об этом передает Polskie Radio 24.

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»Мы глубоко сожалеем о попытке нападения на демократические процедуры ключевого союзника Польши. Мы осуждаем тех, кто участвовал в захвате Капитолия, и тех, кто спровоцировал это. В то же время мы выражаем нашу непоколебимую веру в силу американской демократии и государственных институтов. Мы надеемся, что трансфер власти в Соединенных Штатах будет завершен мирным и эффективным образом, а американское государство и народ выйдут из сложной ситуации еще сильнее. Ослабление США будет неблагоприятным фактором для мира, в том числе для Польши», — говорится в резолюции.

Однако все представители правящей партии «Право и справедливость» в Сенате выступили против инициативы. «Мы не должны брать на себя роль министерства иностранных дел или президента. Они ответственны за внешнюю политику. Наша роль заключается работать несколько в иных областях», — сказал глава Сената, который является членом партии «Право и справедливость» Марек Мартыновский.

Член Сената, представляющая министерство юстиции, Мария Кох выразила уверенность, что «если бы на выборах в США победил Дональд Трамп, польская оппозиция не писала бы подобных резолюций в его поддержку, а наоборот заявляла бы о фальсификациях».

«Они в резолюции подчеркивают, что демократия победила, как будто президентство Дональда Трампа не было результатом демократических выборов и воли американского народа. Возвращаясь к резолюции, напомню, что за время правления Трампа Варшава значительно укрепила сотрудничество с США, но оппозиция этого не замечает», — добавила сенатор.