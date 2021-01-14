Москва, , 09:58 — REGNUM В России так называемым «оппозиционным губернаторам» не удаётся «встроиться в систему, «в 2020 году стало как-то совсем печально». Что касается вновь избранных губернаторов, то ситуация с ними «не выглядит однозначной». Об этом заявил в пресс-центре ИА REGNUM вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук Ростислав Туровский, комментируя годовой рейтинг эффективности управления, подготовленный Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Итоги рейтинга были обсуждены на заседании экспертного клуба «Регион». В ходе обсуждения Ростислав Туровский особо выделил «так называемых оппозиционных губернаторов», которые «как-то совсем не радовали в этом рейтинге и раньше, но в 2020 году стало как-то совсем печально».

«В случае с ЛДПРовскими губернаторами мы видим непрерывное падение Владимирской области год от года, Хабаровский край после замены одного представителя ЛДПР на другого лучше не стал в нашем рейтинге. Если брать губернаторов от КПРФ, то Орловская область, подобно Владимирской, падает уже не первый год. Хакасия не падает, потому что ей некуда уже падать, она просто закрепилась на последнем месте. Ничего личного в этих оценках нет, но видно, что так называемым оппозиционным губернаторам встроиться в систему не удаётся, хотя они вовсе не выступают её активными противниками. И это влечёт за собой проблему, когда им по сути не удаётся найти свою повестку, найти свою политику, а дальше уже в показателях, экспертных оценках это ярко проявляется.

Кстати, с эсерами было не так плохо. Омская область стала чуть хуже, но она находится примерно в середине рейтинга. А Чувашия как раз единственная из этих регионов подросла, показала хороший рост, но я бы пока считал это некоторым авансом Николаеву», — сказал Ростислав Туровский.

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Он также отметил, что «не выглядит однозначной» и ситуация с новыми губернаторами. По словам эксперта, если 2−3 года назад «они обычно демонстрировали существенный рост», то сейчас пришедшие к власти в 2020 году главы регионов «резкого роста уж точно не продемонстрировали»:

«То есть либо то же самое, либо некоторое снижение. Если говорить о случаях роста, то они касались как раз Николаева в случае Чувашии и касались Меликова в Дагестане, но это было связано уже с экспертными оценками, поскольку он только-только назначен был. Поэтому, может быть, мы сталкиваемся с временным исчерпанием того кадрового резерва, который существовал с целью обновления губернаторского корпуса. […] Возможно, существует какая-то потребность в реорганизации и перезагрузке системы подготовки кадрового резерва, чтобы обновление губернаторского корпуса приносило свои плоды».

Напомним, в годовом рейтинге эффективности управления, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций, лидерами стали Тюменская и Тульская области, аутсайдеры — Бурятия и Хакасия. Восьмой рейтинг эффективности управления составлен на основе синтеза оценок более 200 экспертов и специальным образом обработанных статистических и рейтинговых данных.

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