Джакарта, , 09:53 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди во время встречи с главой МИД Китая Ван И подчеркнула важность поддержания стабильности в регионе Южно-Китайского моря, сообщает Sindonews.

«Я еще раз подчеркнула важность защиты Южно-Китайского моря. Чтобы добиться этого, все страны должны сделать только одно, а именно уважать и применять международное право», — отметила Ретно Марсуди.

Помимо Южно-Китайского моря, стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, от сотрудничества в секторе здравоохранения до экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии на встрече с главой МИД Китая Ван И заявила о важности расширения торговли с Китаем.

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