Чебоксары, , 09:35 — REGNUM В России так называемым «оппозиционным губернаторам» не удаётся «встроиться в систему, хотя они вовсе не выступают её активными противниками». Исключение составляет Чувашия, которая по итогам 2020 года показала «хороший рост», но это можно «считать авансом» главе республики Олегу Николаеву. Об этом заявил в пресс-центре ИА REGNUM вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук Ростислав Туровский, комментируя годовой рейтинг эффективности управления, подготовленный Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Итоги рейтинга были обсуждены на заседании экспертного клуба «Регион». Генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов отметил, что лидерами стали Тюменская и Тульская области, аутсайдеры — Бурятия и Хакасия. По его словам, «наибольшая позитивная динамика» — в Дагестане, Чувашии, Архангельской области, Еврейской автономной области.

Вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук Ростислав Туровский акцентировал внимание на ситуации в регионах, которые возглавляют «так называемые оппозиционные губернаторы», отметив, что они «как-то совсем не радовали в рейтинге и раньше, но в 2020 году стало как-то совсем печально». По его словам, исключением в данной группе глав регионов стала Чувашия.

«Чувашия единственная из этих регионов подросла, показала хороший рост, но я бы пока считал это некоторым авансом Николаеву. Дальше уже по результатам текущего года посмотрим, какие будут показатели у Чувашии», — отметил Ростислав Туровский.

Он также обратил внимание на то, что если 2 — 3 года назад вновь назначенные губернаторы в рейтинге «обычно демонстрировали существенный рост», то в 2020 году «резкого роста уж точно не продемонстрировали»:

«Если говорить о случаях роста, то они касались как раз Николаева в случае Чувашии и касались Меликова в Дагестане, но это было связано уже с экспертными оценками, поскольку он только-только был назначен».

Напомним, Олег Николаев был назначен врио главы Чувашии в январе 2020 года, в сентябре по итогам выборов стал главой республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия по итогам 2020 года значительно усилила позиции в рейтинге эффективности управления, подготовленном АПЭК: регион поднялся за год на 11 строк и занял 52-е место.

Восьмой рейтинг эффективности управления составлен на основе синтеза оценок более 200 экспертов и специальным образом обработанных статистических и рейтинговых данных.

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