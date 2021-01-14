Киев, , 09:26 — REGNUM Все цифры, связанные с пандемией на Украине, которые публикуются властями страны, являются фальшивыми. Об этом заявил бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко 13 января в эфире телеканала NewsOne.

«Вы понимаете, что все цифры, которые сегодня публикуют минздрав и власть, это фейк?» — заявил он.

Розенко рассказал, что население Украины лишено возможности пройти бесплатное тестирование на COVID-19, есть только частные клиники, которые проводят тесты платно. Кроме того, человека с COVID-19 нельзя положить ни в одну больницу, и поэтому люди, как правило, предпочитают болеть дома на свой страх и риск.

«Как фейковая у нас статистика, так и фейковый локдаун», — подчеркнул бывший чиновник.

В качестве примера он привёл ситуацию, когда в Черновцах полиция вламывается в ночной клуб, работающий вопреки запретам, а в 150 км от него свободно работает переполненный посетителями горнолыжный курорт «Буковель».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль пожаловался на обилие шуток, связанных с нелепыми карантинными ограничениями, введёнными на Украине, в частности, речь идёт о запрете на торговлю непродовольственными товарами, такими как носки и майки.

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