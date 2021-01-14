Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден выразил надежду, что рассмотрение вопроса об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа не помешает Сенату работать параллельно над другими срочными для страны делами. Об этом говорится в заявлении Байдена, распространенном штабом политика.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

"Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своей конституционной обязанностью в вопросе импичмента, одновременно работая над другими неотложными делами страны», — говорится в заявлении.

По его словам, он имеет в виду утверждение кандидатов на ключевые посты и меры по борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту США Дональду Трампу по статье «Подстрекательство к мятежу». Обвинительное заключение по его отстранению от власти подписала спикер законодательного органа член Демократической партии Нэнси Пелоси. Она отметила, что никто в стране не может стоять выше закона, даже глава государства. Пелоси вновь выразила мнение, что Трамп представляет угрозу для США.

Читайте также: Трамп: жесткость банд прямо противоположна всему, во что я верю