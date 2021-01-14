Пермь, , 09:09 — REGNUM В январе Пермская гордума планирует объявить конкурс по отбору кандидатов на должность главы города — главы администрации Перми. Предполагается, что прием заявок от претендентов пройдет со 2 февраля до 4 марта, а 18 марта состоится финал конкурса, сообщают СМИ.

Напомним, Дмитрий Самойлов в декабре 2020 года досрочно сложил полномочия градоначальника в связи с переходом на работу в правительство Пермского края. Он руководил муниципалитетом с 2014 года. После отставки Самойлова и.о. главы Перми является Алексей Демкин, который покинул должность гендиректора и вышел из состава совета директоров АО «ПЗСП», а также сложил депутатские полномочия.

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