Масеру, , 09:14 — REGNUM Премьер-министр Лесото Моэкетси Маджоро объявил о введении в стране 14-дневного полного локдауна из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, передаёт BBC Swahili со ссылкой на сообщение на сайте правительства Лесото.

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Маджоро сообщил, что локдаун предполагает полное ограничение передвижения населения, за исключением доступа к основным услугам.

Карантин вступил в силу с четверга, 14 января.

В Лесото, небольшом горном королевстве, окруженном ЮАР со всех сторон, было зарегистрировано более 5900 случаев заражения коронавирусом, в том числе 85 случаев смерти.

Многие из его жителей регулярно пересекают границу для работы и покупок.

Ранее на этой неделе президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о закрытии нескольких сухопутных пограничных постов, в том числе оживленного моста Масеру в Лесото.

Он сказал, что мост будет закрыт до 15 февраля для общего въезда и выезда.