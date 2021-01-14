Доха, , 09:04 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся с визитом в Катаре, провел 13 января встречу с заместителем премьер-министра Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и государственным министром иностранных дел Солтаном Бин Саад Аль-Мурайхи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в рамках встречи южнокорейский дипломат призвал высокопоставленные лица Катара оказать содействие скорейшему освобождению южнокорейского танкера и членов его экипажа, захваченного иранскими властями.

Стороны также обсудили вопросы развития двусторонних отношений, включая расширение сотрудничества в области энергетики и судоходства.

Известно, что поездка Чхве Чжон Гона в Катар состоялась после визита в Иран, где удерживается южнокорейский танкер. Переговоры, прошедшие в Тегеране, не увенчались успехом.

Напомним, что танкер под южнокорейским флагом и члены его экипажа были задержаны 4 января в Ормузском проливе Корпусом стражей Исламской революции Ирана под предлогом химического заражения окружающей среды. На борту находятся 20 человек, среди которых 11 граждан Мьянмы, пять граждан Южной Кореи и по два гражданин Индонезии и Вьетнама.

Кроме того, в ходе визита в Катар первый замглавы МИД Южной Кореи встретился с министром энергетики Катара Саадом Шерида Аль-Кааби, также являющимся генеральным директором государственной нефтяной компании Qatar Petroleum. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в области энергетики и транспорта.

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