Нур-Султан, , 08:46 — REGNUM Первая сессия депутатов Мажилиса (парламента) Казахстана пройдет 15 января 2021 года. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе главы государства.

Постановление принято в соответствии с п.2, ст.59 конституции Казахстана. Согласно основному документу республики, первая сессия Мажилиса созывается не позднее 30 дней со дня проведения выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в Казахстане прошли парламентские выборы. Семипроцентный барьер преодолели три партии: «Нур Отан» («Свет Отечества»), «Ак жол» («Светлый путь») и Народная партия.

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