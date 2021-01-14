Ростов-на-Дону, , 08:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону следственный отдел по Пролетарскому району возглавил Александр Никоноров. О его назначении ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

О новом управленце известно, что он начал трудовую деятельность в 1989 году в органах прокуратуры Ростовской области. В сентябре 2007 года Никоноров был переведён в следственное управление и возглавил следственный отдел по Первомайскому району.

Имеет награды и поощрения за примерное исполнение служебных обязанностей.

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