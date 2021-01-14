Нур-Султан, , 08:40 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 января подписал указ о проведении 15 января первой сессии парламента нового состава, избранного 10 января. Об этом сообщает пресс-служба президентской администрации.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 59 конституции Республики Казахстан постановляю: созвать первую сессию парламента Республики Казахстан седьмого созыва 15 января 2021 года в 10:00 в городе Нур-Султане», — говорится в тексте указа.

В результате прошедших 10 января выборов, в которых приняли участие пять партий, три из них прошли в парламент. Абсолютное большинство депутатских мандатов — 76 из 107 — получила правящая партия «Нур Отан («Свет Отечества»), набравшая по официальным данным 71,09% голосов. Две другие партии, которые смогли преодолеть барьер 7% — «Ак жол» и НПК — получили 12 и 10 мандатов. Остальные девять законодателей 11 января были избраны Ассамблеей народа Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, На парламентских выборах в Казахстане, прошедших 10 января, с результатом 71,09% голосов победила правящая партия «Нур Отан».

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