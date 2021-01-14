Нур-Султан, , 08:34 — REGNUM Представитель Казахстана в Европейском союзе и НАТО Айгуль Куспан освобождена от занимаемой должности. Об этом сообщили 14 января в пресс-службе президента республики.

Соответствующий указ подписал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Куспан также совмещала должности посла в Бельгии и Люксембурге. О назначении нового посла сообщений не поступало.

Отметим, Айгуль Куспан избрана депутатом Мажилиса (парламента) Казахстана седьмого созыва от партии «Нур Отан» («Свет Отечества»). Новый состав фракции на 40% состоит из женщин и молодых людей до 35 лет.