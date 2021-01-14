Киев, , 08:32 — REGNUM С 2014 по 2020 год вооружённые силы Украины (ВСУ) получили от США помощь на сумму около $500 млн. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак 14 января в интервью изданию «Обозреватель».

Он уточнил, что речь идёт о военном оборудовании:

«Это бронированные автомобили, современные средства связи, радиолокационные станции, системы контр-снайперской борьбы и многое другое», — сказал Хомчак.

Он также рассказал, что после начала гражданской войны в Донбассе было принято решение об усилении поддержки Украины со стороны НАТО.

«Сегодня в органах военного управления работают советники из государств-членов НАТО по ключевым направлениям реформирования ВСУ… Для оказания консультационной помощи руководящему составу министерства обороны и генерального штаба ВСУ сегодня успешно работает группа стратегических советников высокого уровня», — рассказал военный.

Хомчак добавил, что иностранные инструкторы занимаются непосредственной подготовкой украинских силовиков. В данный момент в ВСУ работают представители США, Германии, Великобритании, Канады, Литвы и Польши.

Напомним, ранее в вооружённых силах Украины изменили звания — отказались от «советской» системы и перешли на стандарты НАТО.

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