Киев, 14 января 2021, 08:32 — REGNUM С 2014 по 2020 год вооружённые силы Украины (ВСУ) получили от США помощь на сумму около $500 млн. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак 14 января в интервью изданию «Обозреватель».
Он уточнил, что речь идёт о военном оборудовании:
Он также рассказал, что после начала гражданской войны в Донбассе было принято решение об усилении поддержки Украины со стороны НАТО.
Хомчак добавил, что иностранные инструкторы занимаются непосредственной подготовкой украинских силовиков. В данный момент в ВСУ работают представители США, Германии, Великобритании, Канады, Литвы и Польши.
Напомним, ранее в вооружённых силах Украины изменили звания — отказались от «советской» системы и перешли на стандарты НАТО.
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