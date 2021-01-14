Уфа, 14 января 2021, 08:16 — REGNUM Требования к помощникам депутатов планируют ужесточить в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба государственного собрания региона.
Изменения в закон о статусе депутата госсобрания региона планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании. Законопроект регламентирует права и обязанности помощников депутатов, порядок их ответственности за нарушение предъявляемых к ним требований.
По словам председателя республиканского госсобрания Константина Толкачева, изменения разработаны в связи с тем, что были зафиксированы случаи некорректного поведения помощников некоторых депутатов.
Он подчеркнул, что задачей помощника депутата является помощь депутату в интересах избирателей.
Законопроектом предусматривается, что гражданин не может быть помощником сразу двух и более депутатов. Он не может быть младше 18 лет, не должен иметь судимость либо иностранное гражданство. Законопроект предусматривает и другие требования.
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