Уфа, , 08:16 — REGNUM Требования к помощникам депутатов планируют ужесточить в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Изменения в закон о статусе депутата госсобрания региона планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании. Законопроект регламентирует права и обязанности помощников депутатов, порядок их ответственности за нарушение предъявляемых к ним требований.

По словам председателя республиканского госсобрания Константина Толкачева, изменения разработаны в связи с тем, что были зафиксированы случаи некорректного поведения помощников некоторых депутатов.

— К сожалению, отдельные помощники неправильно понимают свои права и обязанности, — сказал спикер парламента.

Он подчеркнул, что задачей помощника депутата является помощь депутату в интересах избирателей.

— Однако были случаи, когда некоторые помощники начинали махать корочками, ощущали себя полноценной политической фигурой, напрямую обращались в прокуратуру, другие органы, выходя за те полномочия, которые установлены для них действующим законодательством. Такое поведение помощников дискредитирует самого депутата и бросает тень на парламент в целом, — отметил он.

Законопроектом предусматривается, что гражданин не может быть помощником сразу двух и более депутатов. Он не может быть младше 18 лет, не должен иметь судимость либо иностранное гражданство. Законопроект предусматривает и другие требования.

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