Сантьяго, , 08:04 — REGNUM Встречу в удаленном формате с представителями российского института Гамалеи по поводу подготовки соглашения об обмене информацией по вакцине от COVID-19 «Спутник V» провели сотрудники министерства иностранных дел Чили. Об этом 14 января сообщил пресс-секретарь посольства России в Сантьяго Денис Винокуров.

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«На этой неделе между чилийскими властями и лабораторией Гамалеи состоялась встреча с целью достижения соглашения, которое позволит передавать информацию о результатах вакцины «Спутник V» чилийским ученым», — приводит его слова РИА Новости.

При этом в конце декабря минувшего года в Чили уже была поставлена вакцина от американской компании Pfizer, также в стране существуют соглашения о поставках таких препаратов от компаний Sinovac, Johnson & Johnson, AstraZeneca и через механизм Covax.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день на территории Чили выявлено в общей сложности свыше 652,5 тыс. заразившихся коронавирусом.