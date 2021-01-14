Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Генеральный директор компании Parler Джон Матце заявил, что сервис может уже никогда не заработать вновь. Об этом 14 января сообщил портал The Wrap.

«Это может никогда не случиться, — сказал Матце, когда его спросили о том, заработает ли соцсеть в ближайшее время. «Мы еще не знаем», — добавил руководитель компании.

Напомним, ранее служба Amazon Web Services приостановила поддержку сайта Parler, после чего соцсеть подала на Amazon в суд, заявив, что эти действия могут «убить» её бизнес.

Parler обвинила компанию в том, что она вмешалась в бизнес конкурента из-за несогласия с политическими высказываниями, которые публиковались на сайте платформы. К услугам Parler прибегли те пользователи, аккаунты которых из-за выражения политической позиции заблокировали Twitter, YouTube и другие платформы.

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