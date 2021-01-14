Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Власти Вашингтона временно закроют 13 станций метро для обеспечения безопасности перед инаугурацией кандидата в президенты США Джозефа Байдена, сообщил глава столичного управления транспорта Пол Видефелд в распространённом заявлении.

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Доступ в метро на этих станциях будет ограничен с 15 января примерно на неделю. Поезда продолжат движение с увеличенным интервалом, а закрытые станции будут проезжать без остановок.

Как пояснил Видефелд, для компенсации транспортной недоступности в городе будут скорректированы 26 автобусных маршрутов.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими региональными и федеральными партнерами с целью обеспечить безопасность населения и воспрепятствовать поездкам в охраняемую зону», — говорится в заявлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность во время инаугурации победителя выборов демократа Джозефа Байдена 20 января.

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