Кампала, , 07:24 — REGNUM На президентских и парламентских выборах, начавшихся в Уганде 14 января, предприняты повышенные меры обеспечения безопасности. Об этом сообщает национальная радиостанция Simba.

По словам начальника полиции Уганды Мартина Очолы, в 39 округах страны, где власти предполагают возможные беспорядки, были развёрнуты дополнительные подразделения полиции.

Ранее было объявлено, что в день голосования в центр столицы Кампалы не будут допускаться автоцистерны с горючим и другие тяжёлые грузовики. Силовики предполагают, что они могут использоваться протестующими во время беспорядков. Также в стране временно заблокирован доступ ко всем социальным сетям и мессенджерам.

Напомним, в ноябре в Уганде вспыхнули беспорядки, когда основной конкурент правящего страной 34 года Йовери Кагута Мусевени оппозиционный кандидат в президенты Боби Вайн был арестован на предвыборном митинге за нарушение мер по противодействию пандемии нового коронавируса. Тогда в результате столкновений с полицией погибли 54 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, специальные подразделения сил безопасности Уганды развернут в 39 районах по всей стране, в которых опасаются вспышек насилия во время проведения президентских выборов 14 января.

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