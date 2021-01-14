Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Комиссию из представителей Республиканской и Демократической партий для расследования произошедших 6 января беспорядков у Капитолия призвали создать республиканцы в Конгрессе США, передает телеканал C-SPAN.

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Авторы инициативы подвергли критике попытку членов законодательного органа начать импичмент американского президента Дональда Трампа из-за якобы подстрекательства своих сторонников к мятежу.

Республиканцы считают, что для отстранения главы Белого дома от власти требуется расследовать события в ходе захвата здания Конгресса США, а уже затем выносить решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что возможный импичмент Дональда Трампа станет ошибкой без проведения расследования и слушаний. Вместе с тем резолюцию об отстранении действующего американского президента в этом законодательном органе поддержали 10 членов Республиканской партии.

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