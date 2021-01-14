Каир, , 06:58 — REGNUM В Египте на 88-м году жизни умер один из близких соратников экс-президента Хосни Мубарака, бывший спикер верхней палаты парламента Сафуат аш-Шериф. Об этом сообщает издание Al Shorouq.

Политик, считавшийся видным представителем старой гвардии и подвергавшийся после событий 2011 года уголовному преследованию, умер 13 января в результате осложнений после COVID-19. Шесть лет назад у аш-Шерифа был диагностирован рак крови, а в конце декабря он заразился коронавирусом.

Аш-Шериф начал государственную и партийную карьеру ещё в эпоху Анвара Садата, а с 1982 до 2004 года возглавлял министерство информации Египта. В течение семи лет аш-Шериф возглавлял Консультативный совет (верхнюю палату) парламента.

После революции 2011 года он обвинялся по нескольким уголовным делам, был приговорён к трём годам тюремного заключения и большому штрафу. По ряду эпизодов позднее он был оправдан.