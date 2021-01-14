Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Нью-Йорк начал работу по аннулированию контрактов с Tramp Organization из-за восстаний в Вашингтоне 6 января — за подстрекательства, в которых обвиняют президента США Дональда Трампа. При этом Tramp Organization комментирует, что город «не имеет легальных прав разорвать наши контракты», передает 14 января Fox New.

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил 13 января, что Нью-Йорк разорвет три контракта с Tramp Organization в ответ на восстание в Вашингтоне 6 января, в подстрекательстве которого обвиняют Трампа. Нью-Йоркская Ратуша оповестит Tramp Organization о намерении отменить контракты по работе карусели в центральном парке, двух катков и поля для гольфа. Билл де Блазио отметил, что договоры на работу катков и карусели будут аннулированы в течение месяца, а вот поле для гольфа может работать еще какое-то время.

Блазио обвиняет Трампа в том, что он «спровоцировал восстание против правительства США, в ходе которого погибло 5 человек, а также в угрозе конституционной передачи власти».

«Нью-Йорк отказывается ассоциироваться с такими непростительными поступками в любых виде, форме или направлении, и мы незамедлительно предпринимаем шаги для того, чтобы аннулировать все контракты с Tramp Organization», — добавил мэр.

Tramp Organization не заставила ждать — один из представителей сказал Fox News, что поступок мэра является «еще одним примером вопиющего пренебрежения фактами».

«Нью-Йорк не имеет легальных полномочий расторгнуть наши контракты, и если они все же решат начать процедуру, они будут должны Tramp Organization более 30 миллионов долларов, — сказал представитель. — Это не более, чем политическая дискриминация, посягательство на первую поправку конституции, и мы намерены бороться до конца».

Решение Нью-Йорка последним нанесло удар по Tramp Organization — которую Трамп возглавлял до тех пор, пока не стал президентом — из-за критики в сторону президента на счет протестов в Вашингтоне. Протесты штурмовали столицу 6 января.