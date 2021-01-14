Дамаск, , 06:50 — REGNUM Заявление, осуждающее авиаудары ВВС Израиля по юго-восточным районам Сирии, выпустило сирийское внешнеполитическое ведомство, передает телеканал Al-Ikhbariya.

В министерстве назвали действия израильских военных агрессией, направленной против народа арабской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 января ВВС Израиля нанесли удары по поддерживаемым Ираном вооруженным формированиям в Аль-Букамале и Дейр-аль-Зоре. В результате погибли по меньшей мере пять сирийских солдат.

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