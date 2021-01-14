Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Американские штаты «одеваются в броню» в страхе перед вооруженными протестами, передает 13 января CNN.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

Все штаты усиливают охрану в столичных зданиях из-за грядущих «вооруженных митингов». ФБР предупреждает, что «беспощадные протесты» запланированы во всех 50 столицах США.

Интернет переполнен чатами с планами о грядущих демонстрациях, отметили в CNN. «Фэйсбук» отслеживает онлайн-сигналы, указывающие на потенциал более жестоких протестов вслед за мятежами в Вашингтоне 6 января, рассказал представитель социальной сети.

Большинство американских мэров задействуют национальную гвардию для защиты своих столиц — включая такие штаты как Миннесота, Огайо, Вашингтон и Висконсин.

Штаты Аризона, Джорджия, Мичиган и Вирджиния прибегли к использованию заграждений и других дополнительных мер по контролю разгневанных граждан, пытаясь уберечь здания.

Бесчисленное количество охраны распределили по всей территории Вашингтона, американской столицы, в связи с голосованием за импичмент президента Дональда Трампа. Дополнительные меры по внедрению повышенной безопасности запланированы на день инаугурации избранного президента Джо Байдена, назначенное на 20 января.