Вашингтон, , 06:34 — REGNUM Указ о запрете на территории США сделок с ценными бумагами компаний, которые подозревают в связях с китайскими военными ведомствами, подписал действующий глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает пресс-служба американской администрации.

При этом гражданам страны разрешается владение и операции с такими ценными бумагами до 11 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января Дональд Трамп запретил транзакции с восьмью китайскими программными приложениями: Alipay, WeChat Pay, CamScanner, SHAREit, Tencent QQ, VMate и WPS Office. Решение вступает в силу с 19 февраля.

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