Москва, , 05:19 — REGNUM Загадочным является заявление президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего советского конструктора Сергея Королева «великим украинским ученым». Об этом написал н в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор пояснил, что академик родился в период, когда Украины не существовало.

«В чем «украинскость» Королева — загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было», — отметил Пушков.

Парламентарий также напомнил, что достижения конструктора никак не связаны с Украиной, а его отец родился в городе Могилев и преподавал русскую словесность.

«С 20 лет учился и работал в Москве. В Киеве отметился разве что в качестве спортсмена-планериста. Никаких научных достижений с Украиной в его биографии не связано… P.S. Кстати, отец Королева был родом из Могилева и работал учителем русской словесности», — подчеркнул он.

Пушков добавил, что украинская власть уже не в первый раз пытается необоснованно приписать себе достижения выдающихся личностей.

«В Киеве действует принцип: своих мало — чужих себе припишем. Не в первый раз уже. Нехорошо», — написал сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января, в день рождения Сергея Королева, Владимир Зеленский пригласил основателя американкой компании SpaceX Илона Маска посетить Музей космонавтики в Житомире, в котором родился конструктор.

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