Нью-Йорк, США, 14 января 2021, 04:52 — REGNUM Угрозу инаугурации кандидата в президенты США Джо Байдена могут представлять радикально настроенные вооруженные группы и расисты-экстремисты, пишет 13 января газета The New York Times со ссылкой на бюллетень американской разведки.
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Отмечается, что предупреждения от разведки США поступили после беспорядков в Вашингтоне, которые произошли на прошлой неделе. Разведчики полагают, что они станут «значительной движущей силой насилия для вооруженных групп ополченцев и расистов-экстремистов, которые нацелены на инаугурацию».
Напомним, инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.
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6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли, по некоторым данным, пять человек.
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