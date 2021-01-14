Нью-Йорк, США, , 04:52 — REGNUM Угрозу инаугурации кандидата в президенты США Джо Байдена могут представлять радикально настроенные вооруженные группы и расисты-экстремисты, пишет 13 января газета The New York Times со ссылкой на бюллетень американской разведки.

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Отмечается, что предупреждения от разведки США поступили после беспорядков в Вашингтоне, которые произошли на прошлой неделе. Разведчики полагают, что они станут «значительной движущей силой насилия для вооруженных групп ополченцев и расистов-экстремистов, которые нацелены на инаугурацию».

Напомним, инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.

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6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли, по некоторым данным, пять человек.

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