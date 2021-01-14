Вашингтон, , 04:49 — REGNUM Правильным шагом является блокировка аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в Twitter, считает глава одноименной компании, владеющей этой соцсетью, Джек Дорси. Об этом он написал на свой странице в указанном сервисе микроблогов.

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При этом он подчеркнул, что не стремился к такому решению, но ему пришлось пойти на это из-за возможного ущерба от сообщений, публикуемых главой Белого дома.

Дорси признал, что осуществленные соцсетью действия имеют неоднозначный характер, поскольку разделяют общество, делая невозможным взаимодействие между сторонами. Кроме того, по мнению главы Twitter, подобные решения создают опасный прецедент из-за того, что влияние одной личности или компании довлеет над сферой общественной дискуссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что в США наблюдаются беспрецедентные нападки на свободу слова. Президент призвал прекратить подобную деятельность. Также стало известно, что соцсеть Snapchat решила навсегда заблокировать аккаунт Трампа после инаугурации претендента на президентский пост, демократа Джо Байдена.

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