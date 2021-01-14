Москва, , 04:37 — REGNUM Блогер Алексей Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года, сообщили в Telegram-канале Mash со ссылкой на документы управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве.

Отмечается, что предварительные розыскные мероприятия начались в России ещё 27 ноября — через несколько дней после получения ответа от Навального о том, что он находится в Германии, и что он «дополнительно» уведомит ФСИН о своём выздоровлении и прибытии в Россию.

В документах говорится также, что Навальный не отмечался как следовало из-за непогашенной судимости, и игнорировал соответствующий контроль.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщали, что в отношении Навального возбуждено ещё одно уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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