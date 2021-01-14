Вашингтон, , 03:52 — REGNUM Советница действующего президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс сложила с себя полномочия в связи с разногласиями с американским лидером, передает телеканал CNN.

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По сведениям журналистов, она покинула Белый дом еще 12 января и ее уход был запланирован до событий 6 января, когда сторонники главы государства захватили здание Конгресса страны.

Отмечается, что Хикс якобы не поддерживала позицию Трампа по нарушениям, допущенных в ходе недавних президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января ушел в отставку исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф. Он связал этот шаг с «недавними событиями» в стране.

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