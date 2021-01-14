Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Беспрецедентная атака на свободу слова наблюдается в последнее время в США, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп. Соответствующее видеообращение он разместил на странице Белого дома в Twitter.

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Президент оценил эту ситуацию как «сложную и напряженную». По словам Трампа, любые действия, направленные на цензуру и блокировку доступа американских граждан к информационным ресурсам, а также внесение их в черные списки, представляют опасность и неправильны.

Он призвал слушать друг друга, а не пытаться заставить замолчать кого-либо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аккаунт предвыборного штаба Дональда Трампа в Twitter был заблокирован по решению соцсети.

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