Брюссель, , 03:15 — REGNUM Кортеж бельгийского короля Филиппа оказался в зоне беспорядков в Брюсселе, сообщил 13 января телеканал RTBF со ссылкой на видео одного из очевидцев.

Машина монарха, в соответствии с распространёнными кадрами, пересекла перекрытую площадь Лидт в районе Северного вокзала, которая находилась в центре столкновений протестующих с полицией. Некоторые из участников беспорядков опознали автомобиль и начали кричать «Король, это король».

По информации телеканала, в сторону кортежа было брошено несколько камней, однако не ясно, были ли они нацелены в автомобиль либо в перекрывавших площадь полицейских. Король не пострадал.

Напомним, беспорядки в столице Бельгии вспыхнули 13 января во время акция протеста «Справедливость для Ибрагима». Организаторы посвятили её памяти темнокожего бельгийца Ибрагима Барри, скончавшегося в полицейском участке в минувшие выходные, и выступили против полицейского произвола в стране.

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